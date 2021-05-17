Путин назвал лауреатов премии имени маршала Жукова

Президент России Владимир Путин присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В области создания вооружений и военной техники лауреатами стали замдиректора научно-технического центра — главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева Денис Гасилин, директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода Алексей Григорьев, начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев, член коллегии ВПК РФ Михаил Осыко, гендиректор АО «Швабе» Алексей Патрикеев, замгендиректора АО «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам — руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов. Они награждаются за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.

Также премия присуждена в области литературы и искусства писателю Николаю Карташову за книгу «Ватутин».