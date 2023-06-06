Путин назвал критерии, на которые россияне ориентируются при выборе места проживания

Выбирая место для проживания, люди учитывают не только уровень заработной платы в конкретном регионе, но и массу других факторов, в том числе качество услуг ЖКХ, доступность образования и здравоохранения. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уровень заработной платы очень важен, но не менее важны, когда человек принимает решение, где жить, — это, конечно, условия жизни: ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблем у вас еще очень много», — сказал глава государства на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Он обратил внимание на то, что уровень заработной платы в регионе выше, чем в среднем по России, но это не позволяет полностью решить проблему с убылью населения, которое продолжает уезжать. Путин также подержал Носова в планах участвовать в выборах главы области в сентябре, но посоветовал ему «работать с людьми напрямую и прислушиваться к их ожиданиям».

«У Вас все получается. Главное, что Вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъем экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чем мы говорили, — это социальная сфера», — отметил российский лидер.