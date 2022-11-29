Путин назвал ключевой сферой кооперации с Китаем энергетику

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Несмотря на сложность международной обстановки, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей экономической кооперации неизменно остается энергетика», – сказал глава государства.

Путин отметил, что за последнее время получилось обеспечить весьма высокий уровень двусторонних связей на нефтегазовом, угольном и электроэнергетическом направлениях. Стороны реализуют масштабные проекты по строительству атомных электростанций на территории Китая и производству СПГ в российской Арктике.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум обеспечивает регулярный диалог между представителями государственных ведомств, ведущих корпораций двух стран. Важнейшим направлением является создание «Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества», который позволит открыть новые возможности для осуществления взаимовыгодных коммерческих инициатив.