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Экономика
23 января 2023  13:12

Путин назвал казанский авиазавод гордостью Татарстана

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Казанский авиационный завод является гордостью Татарстана. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Мероприятие прошло в московском Кремле.

Руководитель республики рассказал о промышленных успехах республики, в том числе работе таких крупных предприятий, как КАМАЗ, Казанский авиационный завод, вертолетный завод, «Хайер».

«Авиационный завод. Задача была — десять Ту-214. <...> Большая работа, потом я вам презентацию дам», — заметил Рустам Минниханов.

В ответ Президент России подчеркнул, что КАЗ — это «гордость Татарстана».

#Владимир Путин #Рустам Минниханов #казанский авиационный завод
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