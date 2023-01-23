Путин назвал казанский авиазавод гордостью Татарстана

Казанский авиационный завод является гордостью Татарстана. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Мероприятие прошло в московском Кремле.

Руководитель республики рассказал о промышленных успехах республики, в том числе работе таких крупных предприятий, как КАМАЗ, Казанский авиационный завод, вертолетный завод, «Хайер».

«Авиационный завод. Задача была — десять Ту-214. <...> Большая работа, потом я вам презентацию дам», — заметил Рустам Минниханов.

В ответ Президент России подчеркнул, что КАЗ — это «гордость Татарстана».