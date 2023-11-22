Путин назвал истинную причину роста цен и инфляции в мире

Стресс в мировой экономике связан не с Россией. В основе роста цен и уровня инфляции лежат действия крупных экономик мира. Об этом на онлайн-саммите G20 заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал, не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине, а именно крупных экономик мира», — заявил он.

Ранее глава государства подчеркивал, что Евросоюз окончательно утрачивает свой суверенитет, позволяя Соединенным Штатам «вытирать об себя ноги». По его словам, действия Вашингтона со временем приведут у деиндустриализации Европы.