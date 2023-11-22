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Путин назвал истинную причину роста цен и инфляции в мире
Стресс в мировой экономике связан не с Россией. В основе роста цен и уровня инфляции лежат действия крупных экономик мира. Об этом на онлайн-саммите G20 заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал, не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине, а именно крупных экономик мира», — заявил он.
Ранее глава государства подчеркивал, что Евросоюз окончательно утрачивает свой суверенитет, позволяя Соединенным Штатам «вытирать об себя ноги». По его словам, действия Вашингтона со временем приведут у деиндустриализации Европы.
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