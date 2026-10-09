Путин назвал гуманитарные связи важной частью партнерства стран СНГ

Гуманитарное сотрудничество играет важную роль в партнерстве стран СНГ. Обмены в области науки, образования, культуры, туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды, спорта и молодежной политики активно развиваются. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в узком составе.

Российский лидер отметил, что народы стран СНГ связывают общие традиции и культуры, приверженность единым нравственным и духовным ценностям, а также тесные родственные и семейные связи.

Путин также сообщил, что на встрече планируют обсудить экологические вопросы, в том числе острую для многих стран проблему Каспийского моря. Он поблагодарил принимающую сторону за возможность включить эту тему в повестку переговоров.