Путин назвал главным вызовом для России низкие доходы граждан

Главный вызов для России — это низкие доходы граждан страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва, передает РИА Новости.

«У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и, повторю, главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — сказал Путин, обращаясь к парламентариям.

Он отметил, что повышение доходов граждан и создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей — это базовые задачи для нового состава нижней палаты парламента.

Думские выборы состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам.