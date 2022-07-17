Путин назвал главные задачи российской металлургии в период санкций

В период санкций отечественной металлургии необходимо не сбавлять темпы и выходить на новые рынки, формировать и укреплять логистические цепочки и заботиться о сохранении своих коллективов. Об этом, поздравляя специалистов отрасли с Днем металлурга, заявил Президент России Владимир Путин.

«Этот профессиональный праздник был учреждён 65 лет назад в знак огромного, искреннего уважения к труженикам отрасли, признания их весомого вклада в социально-экономическое развитие страны», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки кадров, которые всегда отлично знают свое дело и понимают ответственность стоящих перед ними задач. «И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», — добавил он, выразив уверенность, что горно-металлургической отрасли России под силу справиться с этими вызовами и осуществить все намеченные планы.

В заключение Президент России пожелал металлургам новых достижений и всего самого доброго.