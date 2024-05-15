Путин назвал главную проблему урегулирования конфликта с Украиной

Главной проблемой урегулирования конфликта с Украиной является вопрос надежности гарантий для России и Украины со стороны Запада. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».

Глава государства отметил, что Москва открыта к диалогу, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и России.

«И главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а „порядок, основанный на правилах“, о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.