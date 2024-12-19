Путин назвал главную проблему с медициной в России и пути ее решения

Президент России Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Также он подчеркнул, что работу по укреплению этого звена нужно продолжить. Об этом глава государства сказал во время итоговой пресс-конференции 2024 года, отвечая на вопрос жительницы Нижнего Новгорода.

«Главная проблема с кадрами — эта проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас есть стационары, и там, это известно, работают врачи и доктора, и там практически с кадрами вопроса нет, а в первичном звене есть. Но из этого вытекает понятный вывод — это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах РФ», — сказал он.

По словам Путина, Министерство здравоохранения России прилагает усилия для привлечения большего числа абитуриентов, чтобы предотвратить дефицит специалистов.