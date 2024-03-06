Путин назвал главную несправедливость современного мира

При рождении люди равны, однако в мире нет возможностей для их равного роста и развития. В этом заключается главная несправедливость современного миропорядка, заявил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» Президент России Владимир Путин.

«Равных условий в мире для всех не существует – это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира», – заявил он.

Президент признал, что не знает, можно ли создать такой мир. «Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому. Даже сам факт того, что мы будем к этому стремиться, уже это сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, устойчивым, сбалансированным и безопасным», – уверен Владимир Путин.

У молодежи, прибывшей на фестиваль из других стран, появилось много друзей в РФ. Более того, «вся Россия теперь ваш друг», заверил Путин.