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Путин назвал главную несправедливость современного мира
При рождении люди равны, однако в мире нет возможностей для их равного роста и развития. В этом заключается главная несправедливость современного миропорядка, заявил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» Президент России Владимир Путин.
«Равных условий в мире для всех не существует – это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира», – заявил он.
Президент признал, что не знает, можно ли создать такой мир. «Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому. Даже сам факт того, что мы будем к этому стремиться, уже это сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, устойчивым, сбалансированным и безопасным», – уверен Владимир Путин.
У молодежи, прибывшей на фестиваль из других стран, появилось много друзей в РФ. Более того, «вся Россия теперь ваш друг», заверил Путин.
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