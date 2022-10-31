Путин назвал главную цель переговоров с Алиевым и Пашиняном

Главной целью трехсторонних переговоров России, Азербайджана и Армении в Сочи является обеспечение всех договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах. Об этом на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Встреча, на мой взгляд, имеет значение. Целью этой встречи, как я ее вижу, [является] обеспечение выполнения всех наших договоренностей», — отметил глава государства.

В свою очередь, Алиев поблагодарил Президента России за значительный вклад в урегулирование карабахского конфликта в 2020 году. Подписанная тогда трехсторонняя декларация положила конец многолетнему противостоянию.

«Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И, конечно же, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе», — подчеркнул он, обращаясь к Путину.