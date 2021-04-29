Путин назвал Францию одним из ключевых экономических партнеров России

Франция как была, так и остается одним ключевых экономических партнеров России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на прошедшей в формате видеоконференции встрече с главами ряда ведущих французских компаний.

«Франция <…> занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции место: 6-е место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и 5-е по товарообороту», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

В своем выступлении Путин также заметил, что, несмотря на уменьшение взаимной торговли по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса на 14% к 2019-му, «ее показатели по-прежнему в целом приемлемые — 13 млрд долларов».

На данный момент французские капиталовложения в России достигают почти 17 млрд долларов, а российские во Франции — 3 млрд.

«Могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как в России относятся к французскому», — добавил Путин.