Путин назвал ФМБА «медицинским спецназом» и отметил заслуги агентства в ходе спецоперации

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства в ходе специальной военной операции на Украине работают на передовой, спасая жизни людей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии в Московском Кремле по случаю 75-летия ФМБА, передает ТАСС.

«Агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях, и это тоже традиция, которой вы неизменно следуете. Вас по праву называют медицинским спецназом, вы доказали это в трудные месяцы пандемии [коронавируса] <…>. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», — заметил российский лидер.

Отдельно Путин остановился на вкладе ведомства в борьбу с пандемией Covid-19. По его словам, сотрудники ФМБА не допустили вспышек инфекции на ключевых для страны промышленных объектах и оперативно разработали тесты для определения всех линий и штаммов коронавируса.

«Благодарю вас за верность долгу, Родине, нашему народу, за надежность, которую вы проявляете ежедневно, работая в сплоченном коллективе, в сплоченной команде и добиваясь впечатляющих достижений. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — добавил Президент.

Владимир Путин также вручил государственные награды сотрудникам ФМБА. В частности, почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Леонид Ильин и генеральный директор Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Сергей Юдин были удостоены ордена Александра Невского.

Другие представители ведомства получили ордена Пирогова, медали Луки Крымского и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, коллективу ФМБА объявлена благодарность Президента РФ.

До этого руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова передала Владимиру Путину книгу о 75-летней истории ФМБА, о чем сообщал «Татар-информ».