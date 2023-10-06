Путин назвал фестиваль «Наука для всех» одним из ярких гуманитарных проектов в России

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVIII Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» («Наука для всех»), отметив, что событие по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных гуманитарных проектов в России.

«На протяжении многих лет он выполняет важную, благородную миссию — содействует популяризации научных знаний, формирует пространство для проведения содержательных дискуссий о передовых достижениях ведущих отечественных и зарубежных ученых», — сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что благодаря новейшим информационно-коммуникационным технологиям интерактивное пространство события будет доступно для огромной аудитории не только в стране, но и за рубежом. В том числе к форуму присоединятся китайские партнеры и коллеги.