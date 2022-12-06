Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития

Евразия — это локомотив глобального экономического развития, заявил Президент России Владимир Путин. Именно здесь, по мнению главы государства, формируются ключевые для мироустройства процессы.

«[В Евразии] набирают обороты интеграционные процессы, формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, играющие ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов друг друга», — приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера из приветственной телеграммы гостям, участникам и организаторам VIII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Путин отметил, что участникам форума — ученым, экспертам, дипломатам и журналистам — есть над чем подумать, порассуждать и подискутировать, напомнив, что в этом году темой чтений стала «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение».