Путин назвал ерундой идеи о выходе России из ЮНЕСКО и ООН

У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО или ООН. Помимо продолжения контактов с ними, РФ является одним из основателей обеих организаций, заметил на пленарном заседании Форума объединенных культур Президент Владимир Путин.

«У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости», — заявил глава государства и назвал ерундой идеи, подобные этой.

Путин подчеркнул, что международные организации важно адаптировать под изменения, происходящие в мире.

Россия и ее народ осознают ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей, добавил он, а неравнодушие и стремление к справедливости являются одной из черт нашего национального характера.