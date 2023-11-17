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Путин назвал ерундой идеи о выходе России из ЮНЕСКО и ООН
У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО или ООН. Помимо продолжения контактов с ними, РФ является одним из основателей обеих организаций, заметил на пленарном заседании Форума объединенных культур Президент Владимир Путин.
«У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости», — заявил глава государства и назвал ерундой идеи, подобные этой.
Путин подчеркнул, что международные организации важно адаптировать под изменения, происходящие в мире.
Россия и ее народ осознают ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей, добавил он, а неравнодушие и стремление к справедливости являются одной из черт нашего национального характера.
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