Путин назвал экономразвитие, соцполитику и здравоохранение приоритетами бюджета РФ

Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами федерального бюджета РФ, законопроект о котором рассмотрят депутаты Государственной Думы VIII созыва. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, — федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных Правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение», — сказал Путин во время встречи с новоизбранными депутатами Госдумы.

Российский лидер отметил, что крупнейшая статья в федеральном бюджете — это социальная политика. В частности, речь идет о поддержке семей с детьми, людей старших поколений и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели на ближайшие три года из бюджета РФ выделят 41,5 трлн рублей.

По словам Путина, еще 15,1 трлн рублей также выделят на развитие экономики и поддержку регионов, тогда как на здравоохранение потратят 10,9 трлн.