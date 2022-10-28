Путин назвал единственный путь к миру для Армении и Азербайджана

Армения, Азербайджан и Россия в недавнем прошлом являлись единым государством. По сей день между ними сохраняется огромное число связей, поэтому РФ заинтересована в мире и стабильности в Закавказье, подчеркнул Президент России Владимир Путин.

«Мы, безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению», — подчеркнул он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Путина, есть единственный путь для достижения мира между Арменией и Азербайджаном. Он заключается в неукоснительном соблюдении сторонами всех положений, прозвучавших в заявлениях руководства государств.

«Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Мы и с Премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен», — заметил Президент России.

Он отметил, что сейчас перед сторонами стоит поиск таких решений. В дальнейшем это даст возможность для заключения мирного договора.

В заседании также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.