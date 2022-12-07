Путин назвал дурью попытки ограничить российскую культуру

Президент Владимир Путин назвал дурью попытки в зарубежных странах ограничить российскую культуру. Такое мнение он высказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя выступление председателя коллегии адвокатов Москвы «Горгадзе и партнеры» Шоты Горгадзе, передает ТАСС.

«Конечно, это дурь. <...> Они просто дураки те, кто вводит такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры», — заявил глава государства.

Он также отметил, что подобным образом поступают только враги, хотя в конечно итоге они наносят ущерб себе.

«Я, честно говоря, даже не знаю, нам нужно ли как-то противодействовать этому. Почему? Потому что те, кто это делает, явно враги нашей страны, они своими действиями сами наносят себе ущерб, и нужно ли предотвращать этот ущерб, который они сами себе наносят», — резюмировал Президент РФ.