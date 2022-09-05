Путин назвал диагностику и лечение диабета приоритетом науки и здравоохранения

Диагностика и лечение сахарного диабета и его осложнений, поиск новых технологий — это приоритетные проблемы медицинской науки и здравоохранения. Об этом в приветствии к участникам и гостям Национального диабетологического конгресса заявил Президент России Владимир Путин.

«Ваши традиционные встречи неизменно собирают представительный состав участников, вносят значимый вклад в консолидацию профессионального сообщества вокруг важных, приоритетных проблем медицинской науки и здравоохранения. Ведь вопросы, которые вы обсуждаете, чрезвычайно актуальны и заслуживают самого пристального внимания», — подчеркивается в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент выразил уверенность, что участники конгресса смогут ознакомиться с новейшими российскими разработками в данной сфере, обменяться опытом и определить перспективы развития диабетологии на ближайшие годы. В заключение он пожелал присутствующим успехов и всего самого доброго.