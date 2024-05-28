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Путин назвал День пограничника символам народной памяти
День пограничника — это символ народной памяти и уважения к защитникам рубежей Отчизны. Их служба имеет тысячелетнюю историю и ведет отсчет от становления древнерусской государственности. Об этом в поздравлении к сотрудникам, ветеранам и гражданскому персоналу Погранслужбы ФСБ заявил Президент России Владимир Путин.
Глава государства отдельно отметил героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны. Они приняли на себя первый удар врага, а затем отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах. По сей день сотрудники погранслужбы стоят на страже безопасности граждан, национальных интересов и суверенитета нашей страны.
«Отмечу, что во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор», — подчеркнул Владимир Путин.
Он выразил надежду, что специалисты вместе с другими службами будут смело и твердо действовать в решении задач специальной военной операции.
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