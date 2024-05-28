Путин назвал День пограничника символам народной памяти

День пограничника — это символ народной памяти и уважения к защитникам рубежей Отчизны. Их служба имеет тысячелетнюю историю и ведет отсчет от становления древнерусской государственности. Об этом в поздравлении к сотрудникам, ветеранам и гражданскому персоналу Погранслужбы ФСБ заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства отдельно отметил героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны. Они приняли на себя первый удар врага, а затем отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах. По сей день сотрудники погранслужбы стоят на страже безопасности граждан, национальных интересов и суверенитета нашей страны.

«Отмечу, что во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор», — подчеркнул Владимир Путин.

Он выразил надежду, что специалисты вместе с другими службами будут смело и твердо действовать в решении задач специальной военной операции.