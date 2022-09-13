Путин назвал циничными попытки Европы обвинить Россию в энергокризисе

Россия не виновата в европейском энергокризисе, учитывая антироссийские санкции и запрет на запуск «Северного потока — 2». Об этом, отвечая на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства напомнил о вопиющих нарушениях Украины международного гуманитарного права, обстрелах Донбасса, из-за которых гибнут мирные жители и страдает гражданская инфраструктура.

«Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», — уточнили в пресс-службе Кремля.

В ответ на призыв канцлера о достойном обращении с пленными Владимир Путин отметил, что Россия предоставляет к ним доступ Международного комитета Красного креста, чего никогда не делал Киев.

Затем стороны обменялись мнениями о зерновой сделке. Президент России сообщил, что поставки происходят несбалансированно — лишь незначительная часть зерна поступает в действительно нуждающиеся в нем страны. Кроме того, нет никаких подвижек в вопросе поставок российских продуктов и удобрений.