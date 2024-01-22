Путин назвал «часто неудобным партнером» главу Федерации независимых профсоюзов РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Глава государства положительно оценил работу Шмакова, который возглавляет федерацию 30 лет, и отметил, что он часто был «неудобным партнером» для Правительства.

«Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать, совместной работы, всё-таки Вы для Правительства часто неудобный партнёр. Но всё-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций», — сказал Президент.

По словам Путина, Шмаков при решении вопросов учитывает интересы трудящихся, тех, кого федерация должна защищать по закону и по смыслу самого существования, и смотрит на проблему с государственных позиций.

«Владимир Владимирович, интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают, — ответил председатель Федерации независимых профсоюзов. — Мы спорим о деталях».