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Культура 13 июля 2023 10:32

Путин назвал большим событием открытие монумента Александру Невскому в Алма-Ате

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Путин назвал большим событием открытие монумента Александру Невскому в Алма-Ате
фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия монумента князю Александру Невскому в Алма-Ате. Это большое событие в культурной жизни России и Казахстана, заметил глава государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Приветствие гостям зачитал помощник Президента России Владимир Мединский: «Поздравляю вас с большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России — открытием памятника святому благоверному князю Александру Невскому».

В послании Путин вспомнил о подвигах князя, совершенных на благо Родины, назвал его хранителем веры, единства и мудрым государственником.

Бронзовая фигура появилась перед одноименным собором. Александр Невский изображен на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках.

#Владимир Путин #александр невский #Казахстан
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