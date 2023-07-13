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Путин назвал большим событием открытие монумента Александру Невскому в Алма-Ате
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия монумента князю Александру Невскому в Алма-Ате. Это большое событие в культурной жизни России и Казахстана, заметил глава государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Приветствие гостям зачитал помощник Президента России Владимир Мединский: «Поздравляю вас с большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России — открытием памятника святому благоверному князю Александру Невскому».
В послании Путин вспомнил о подвигах князя, совершенных на благо Родины, назвал его хранителем веры, единства и мудрым государственником.
Бронзовая фигура появилась перед одноименным собором. Александр Невский изображен на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках.
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