Путин назвал блок западных стран «сформированной США империей лжи»

Весь блок стран Запада является «империей лжи», которую сформировали Соединенные Штаты. Об этом в своем видеообращении заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи», — подчеркнул Путин, добавив, что с этим трудно не согласиться.

По его словам, Соединенные Штаты — системообразующая держава, все сателлиты которой «не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение».

«Уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи», — резюмировал Путин, напомнив, об операциях американской стороны на Ближнем Востоке, включая Ирак.

Президент назвал эти события наиболее вопиющими, но не единственными примерами пренебрежения международным правом. По его словам, часто можно слышать, что политика — это грязное дело. «Возможно. Но не настолько же», — приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что подобное «шулерское поведение» противоречит не только принципам международных отношений, но и общепризнанным нормам морали и нравственности.