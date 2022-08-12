Путин назвал безусловным приоритетом повышение качества жизни в российских селах

В России необходимо повышать качество жизни в селах и престиж профессий, связанных с сельским хозяйством. Об этом в приветственной телеграмме участникам всероссийского открытого чемпионата по пахоте сообщил Президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в России работа на земле испокон веков пользовалась почетом и уважением, требовала от людей особых качеств и любви к своему делу.

«Подчеркну, государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И конечно, наш безусловный приоритет — повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством», — подчеркнул он.