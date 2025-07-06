Путин назвал безопасное будущее страны главной целью россиян

Обеспечение мирного и безопасного будущего страны является общей целью всего народа. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что сегодня россияне представляют собой единый, сплоченный народный фронт. Он подчеркнул, что инициативность, энергия и ежедневный труд граждан должны быть направлены на достижение этой общей цели – укрепление мира и безопасности в России. Именно ради этого продолжается совместная работа, и именно этой цели служат военнослужащие на передовой.

Президент также добавил, что участники и ветераны специальной военной операции, а также их близкие, получают всенародную поддержку и признание.