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Общество 6 июля 2025 16:55

Путин назвал безопасное будущее страны главной целью россиян

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Обеспечение мирного и безопасного будущего страны является общей целью всего народа. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что сегодня россияне представляют собой единый, сплоченный народный фронт. Он подчеркнул, что инициативность, энергия и ежедневный труд граждан должны быть направлены на достижение этой общей цели – укрепление мира и безопасности в России. Именно ради этого продолжается совместная работа, и именно этой цели служат военнослужащие на передовой.

Президент также добавил, что участники и ветераны специальной военной операции, а также их близкие, получают всенародную поддержку и признание.

#Владимир Путин
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