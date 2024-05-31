Путин назвал безобразием, когда детей забирают из семьи из-за неработающей печки

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случаи, когда из-за «неработающей печки» детей забирают из семьи в соцучреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный при главе государства по правам ребенка рассказала об одной ситуации, с которой столкнулась во время поездки в регионы: троих детей забрали у семьи из-за того, что в доме не работала печка — на тот момент ребята находились в социальном учреждении уже 4 месяца и на их содержание было потрачено более 1 млн, «а печка стоит 90 тысяч рублей», добавила Мария Львова-Белова, подчеркнув, что «это неправильно».

На вопрос Президента о том, в каком регионе произошла подобная ситуация, уполномоченный по правам ребенка сказала, что «не очень хочет подставлять регион».

«Послушайте, это же не шутки, это же безобразие», — заявил глава государства и переспросил, в каком регионе это было, на что омбудсмен ответила, что в Красноярском крае.

Мария Львова-Белова пояснила, что в ситуацию вмешались — печку починили и детей вернули матери. По ее словам, она также поговорила с губернатором края Михаилом Котюковым об этой ситуации и они договорились, что будут «полностью менять систему»

«Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — подчеркнул Владимир Путин.