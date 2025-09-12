news_header_top
Общество 12 сентября 2025 22:38

Путин назвал бесценным даром многонациональность России

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал бесценным даром присущую России многонациональность. Он сказал об этом, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы поистине великой своим искусством, наукой, литературой», – выразил уверенность российский лидер.

По словам Путина, история доказывает, что самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром.

«И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом – упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни», – обратил внимание глава российского государства.

Соответственно, по мнению Владимира Путина, следует стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу.

«Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов, стимулируют творческое мышление и появление новых направлений», – добавил он.

