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Путин назначил замглавы Минобороны экс-министра по делам Крыма Савельева
Президент Российской Федерации Владимир Путин произвел важные кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны страны. Соответствующий указ был опубликован сегодня, передает ТАСС.
Согласно данному указу, Олег Генрихович Савельев назначен на должность заместителя министра обороны РФ – руководителя аппарата министерства. Этим же указом с занимаемой должности освобожден Юрий Садовенко, который исполнял обязанности руководителя аппарата с января 2013 года.
Олег Савельев ранее, с марта 2014 по июль 2015 года, занимал пост министра РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. После этого министерство было упразднено.
Указ президента о назначении Савельева и освобождении Садовенко от должности вступает в силу со дня его подписания.
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