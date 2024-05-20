Путин назначил замглавы Минобороны экс-министра по делам Крыма Савельева

Президент Российской Федерации Владимир Путин произвел важные кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны страны. Соответствующий указ был опубликован сегодня, передает ТАСС.

Согласно данному указу, Олег Генрихович Савельев назначен на должность заместителя министра обороны РФ – руководителя аппарата министерства. Этим же указом с занимаемой должности освобожден Юрий Садовенко, который исполнял обязанности руководителя аппарата с января 2013 года.

Олег Савельев ранее, с марта 2014 по июль 2015 года, занимал пост министра РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. После этого министерство было упразднено.

Указ президента о назначении Савельева и освобождении Садовенко от должности вступает в силу со дня его подписания.