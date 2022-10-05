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Официальная хроника
5 октября 2022  09:58

Путин назначил врио губернаторов четырех новых регионов России

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Денис Пушилин и Леонид Пасечник, ранее бывшие главами Донецкой и Луганской народных республик, назначены временно исполняющими обязанности губернаторов новых российских регионов. Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин.

Врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей стали главы их военно-гражданских администраций – Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Напомним, что сегодня Президент РФ подписал законы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве новых субъектов Российской Федерации.

#Владимир Путин
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