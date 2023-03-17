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Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск генерал-майора Найду
Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), участвующей в специальной военной операции на Украине. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Найда назначен на новый пост на пятилетний срок. Он также освобожден от ранее занимаемой им должности военного прокурора Черноморского флота.
О внесении главой государства на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуры Найды на пост военного прокурора Объединенной группировки войск еще на прошлой неделе рассказал Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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