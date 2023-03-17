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Политика 17 марта 2023 23:58

Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск генерал-майора Найду

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Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), участвующей в специальной военной операции на Украине. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Найда назначен на новый пост на пятилетний срок. Он также освобожден от ранее занимаемой им должности военного прокурора Черноморского флота.

О внесении главой государства на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуры Найды на пост военного прокурора Объединенной группировки войск еще на прошлой неделе рассказал Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Алексей Найда родился в 1974 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), окончил суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны. С 1996 года служил в военной прокуратуре. В 2016-м стал первым заместителем военного прокурора Южного военного округа, а позднее — военным прокурором Черноморского флота.
#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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