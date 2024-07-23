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Происшествия 23 июля 2024 10:43

Путин назначил в Татарстане трех новых судей

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Путин назначил в Татарстане трех новых судей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Республике Татарстан.

Соответствующий указ был подписан 22 июля 2024 года.

Лилия Гафиятуллина возглавила Апастовский районный суд, Ринат Фасхутдинов стал председателем Бавлинского городского суда, а Ильназ Гиззатуллин назначен заместителем председателя Нижнекамского городского суда.

#Судьи
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