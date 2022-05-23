Путин назначил трех новых судей в татарстанские суды

Владимир Путин подписал указ о назначениях новых судей в городских судах Набережных Челнов и Нижнекамска. Кроме того, указом Президента России назначен заместитель председателя Зеленодольского горсуда. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.

Горсуд Челнов возглавил Арсен Колчерин. В Нижнекамске судьей городского суда назначен Алмаз Хабибрахманов. Зампредом Зеленодольского городского суда стал Алмаз Ахметгараев.

