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Происшествия
23 мая 2022  17:41
Полина Шевчук

Путин назначил трех новых судей в татарстанские суды

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Владимир Путин подписал указ о назначениях новых судей в городских судах Набережных Челнов и Нижнекамска. Кроме того, указом Президента России назначен заместитель председателя Зеленодольского горсуда. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.

Горсуд Челнов возглавил Арсен Колчерин. В Нижнекамске судьей городского суда назначен Алмаз Хабибрахманов. Зампредом Зеленодольского городского суда стал Алмаз Ахметгараев.
 

#судья #назначение судьи #Владимир Путин
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