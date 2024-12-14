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Общество 14 декабря 2024 09:41

Путин назначил трех новых судей в Татарстане

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте правовых актов.

На пост председателя Тетюшского районного суда РТ переизбрали Сергея Борисова. Впервые он занял эту должность еще в 2018 году. Кроме того, Делюс Замалетдинов назначен заместителем председателя Альметьевского суда. Также Путин назначил Елену Акимову судьей Набережночелнинского городского суда. С 2022 года она исполняла обязанности мирового судьи в судебном участке №10.

#назначение судьи
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