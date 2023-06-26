Путин назначил своего представителя при рассмотрении изменений в Договор о ЕАЭС

Статс-секретарь — замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов назначен официальным представителем Президента России при рассмотрении палатами Совфеда вопроса о ратификации протокола о внесении изменения в Договор о ЕАЭС.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Изменения в договоре касаются части, связанной с определением взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Соглашение было подписано в Бишкеке в декабре 2022 года.