Путин назначил судей и своих представителей в квалификационных коллегиях судей регионов

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документом назначаются сотрудники различных должностей в краевые и районные суды, судьи в кассационных судах общей юрисдикции, Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, верховных судах республик и пр.

Кроме того, были назначены представители Президента РФ в квалификационных коллегиях судей двух регионов и освобождены от этой обязанности еще 4 человека.