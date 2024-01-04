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Путин назначил судей и своих представителей в квалификационных коллегиях судей регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Документом назначаются сотрудники различных должностей в краевые и районные суды, судьи в кассационных судах общей юрисдикции, Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, верховных судах республик и пр.
Кроме того, были назначены представители Президента РФ в квалификационных коллегиях судей двух регионов и освобождены от этой обязанности еще 4 человека.
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