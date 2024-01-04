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Политика 4 января 2024 17:00

Путин назначил судей и своих представителей в квалификационных коллегиях судей регионов

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Путин назначил судей и своих представителей в квалификационных коллегиях судей регионов
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документом назначаются сотрудники различных должностей в краевые и районные суды, судьи в кассационных судах общей юрисдикции, Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, верховных судах республик и пр.

Кроме того, были назначены представители Президента РФ в квалификационных коллегиях судей двух регионов и освобождены от этой обязанности еще 4 человека.

#Владимир Путин
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