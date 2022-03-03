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Официальная хроника
3 марта 2022  17:18

Путин назначил Ставицкого председателем совета Фонда по сохранению Соловецкого архипелага

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Назначить Ставицкого Леонида Оскаровича председателем совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», — говорится в документе. 

Сегодня же глава государства другим своим указом освободил от этой должности Михаила Фрадкова. 
Оба документа вступили в силу со дня подписания.

#Владимир Путин
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