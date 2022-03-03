Путин назначил Ставицкого председателем совета Фонда по сохранению Соловецкого архипелага

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ставицкого Леонида Оскаровича председателем совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», — говорится в документе.

Сегодня же глава государства другим своим указом освободил от этой должности Михаила Фрадкова.

Оба документа вступили в силу со дня подписания.