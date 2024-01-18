Путин назначил спецпредставителя по космосу

Сергей Крикалев

Фото: NASA

Специальным представителем главы российского государства по вопросам международного сотрудничества в области космоса назначен космонавт Сергей Крикалев.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Вместе с тем прекращается действие пункта 3 указа Президента от 25 июля 2022 года №498, согласно которому спецпредставителем по космосу по должности является генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».

Сергей Крикалев — советский и российский космонавт, с октября 2005 до июня 2015 года — обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе. Он провел на орбите в общей сложности 803 дня 9 часов 39 минут, поучаствовав в трех экспедициях на станцию «Мир» и в трех — на Международную космическую станцию.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» (с 2016 года, с небольшим перерывом в 2021 году) и советник главы корпорации (с 2021 года). Герой Советского Союза (1989) и Герой Российской Федерации (1992) — один из четырех человек, которые оказались удостоены обоих званий.