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Политика 22 мая 2023 14:57

Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ

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Новым заместителем иностранных дел РФ назначен Сергей Бутин, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее Бутин также работал в дипведомстве – с августа 2017 года он занимал должность директора генерального секретариата МИД.

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