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Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ
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Новым заместителем иностранных дел РФ назначен Сергей Бутин, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в документе.
Ранее Бутин также работал в дипведомстве – с августа 2017 года он занимал должность директора генерального секретариата МИД.
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