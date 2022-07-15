news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 июля 2022  09:51
Павел Климчак

Путин назначил семь новых судей в Татарстане

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей. Обновления коснулись и Татарстана: в республике появятся семь новых судей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, новым председателем Верхнеуслонского районного суда назначена Ольга Тюфтина, а Кайбицкого – Эльвира Нигматзянова.

Новыми судьями Верховного суда РТ станут Руслан Львов и Ильшат Тухватуллин. Еще двое судей назначены в районных судах Казани: Кировский суд – Артем Бартенев, Московский – Альмира Загидуллина.

Наконец, на должность судьи Лаишевского районного суда назначена Айгуль Бахтиева.

#назначение судьи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100