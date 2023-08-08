news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин назначил представителя при рассмотрении изменений в законы о ЧП и военном положении
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Замглавы МИД России Александр Грушко назначен спецпредставителем главы государства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания. Распоряжение об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.
Речь идет о внесении поправок в федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» и статью закона «О чрезвычайном положении».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2