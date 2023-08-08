news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 8 августа 2023 14:26

Путин назначил представителя при рассмотрении изменений в законы о ЧП и военном положении

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Замглавы МИД России Александр Грушко назначен спецпредставителем главы государства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания. Распоряжение об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о внесении поправок в федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» и статью закона «О чрезвычайном положении».

#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное