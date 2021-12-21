Путин назначил представителей России в совете форума АТЭС

Президент России Владимир Путин своим распоряжением назначил представителей РФ и их заместителей в Деловом консультативном совете форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) на 2022-2024 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, представителями РФ в этом органе назначены председатель наблюдательного совета ООО «Компания „Базовый элемент“» Олег Дерипаска, гендиректор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В подписанном документе также говорится, что расходы, связанные с участием представителей РФ и их заместителей в совете форума АТЭС, включая уплату членских взносов, отнести за счет направляющих организаций.

АТЭС было создано в 1989 году. В настоящее время в него входит 21 страна. Каждая страна назначает в Деловой консультативный совет форума до трех членов из частного сектора.