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Происшествия
16 августа 2022  11:50
Полина Шевчук

Путин назначил председателя Авиастроительного районного суда Казани

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Президент России Владимир Путин назначил нового председателя Авиастроительного районного суда Казани. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Председателем суда стал Андрей Карпов.

Кроме того, Камалетдинова Наиля заняла пост заместителя председателя Вахитовского райсуда, а Анастасия Борисова назначена на аналогичную должность в Лениногорском городском суде.

Изменения коснулись и Чистопольского горсуда. Зампредседателя там назначен Радик Каримов.
 

#Владимир Путин #Судьи #Назначение
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