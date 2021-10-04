Путин назначил председателем Арбитража Белгородской области Марата Гумерова из Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Белгородской области Марата Гумерова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий [...] г) в арбитражных судах [...] председателем Арбитражного суда Белгородской области Гумерова Марата Ильгизовича», — говорится в документе.

Ранее Марат Гумеров занимал должность заместитель председателя Арбитражного суда Республики Татарстан.