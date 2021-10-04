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4 октября 2021  11:25

Путин назначил председателем Арбитража Белгородской области Марата Гумерова из Татарстана

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Белгородской области Марата Гумерова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий [...] г) в арбитражных судах [...] председателем Арбитражного суда Белгородской области Гумерова Марата Ильгизовича», — говорится в документе.

Ранее Марат Гумеров занимал должность заместитель председателя Арбитражного суда Республики Татарстан.

#арбитражный суд #белгородская область
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