Путин назначил постпредом при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова

Сегодня Президент России Владимир Путин назначил новым постпредом РФ при ЮНЕСКО директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Рината Аляутдинова.

«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика», – говорится в указе Президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Александр Кузнецов. От исполнения обязанностей его освободил сегодняшним указом Президент РФ.

Напомним, в конце октября прошлого года Аляутдинов побывал в Казани, встретился с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и выступил с приветственным словом перед участниками гала-концерта Международного фестиваля тюркской эстрады «Восточный базар», а также зачитал послание от главы МИД России Сергея Лаврова.