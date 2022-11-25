Путин назначил посла в Японии Михаила Галузина замглавы МИД России

Президент Владимир Путин освободил российского посла в Японии Михаила Галузина от его текущей должности и назначил новым заместителем руководителя Министерства иностранных дел РФ. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — сказано в тексте.

Галузин с 1983 года работал в посольствах России в Японии, Индонезии (Кирибати, Восточном Тиморе), Папуа-Новой Гвинеи. В МИД России занимал руководящие должности во Втором и Третьем департаментах Азии. Свободно владеет английским и японским языками. С января 2018 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии.