Путин назначил помощником Медведева генерала ФСО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении помощника Заместителя Председателя Совета Безопасности РФ. Этот пост занял Михаил Михеев.

Должность зампреда Совбеза ООН сейчас занимает Дмитрий Медведев.

По данным СМИ, Михеев имеет звание генерала Федеральной службы охраны. В 2019 году его называли «начальником охраны Дмитрия Медведева». Также появлялась информация, что Михеев занимал должность заместителя начальника службы безопасности президента.