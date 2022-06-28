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Официальная хроника
28 июня 2022  02:35

Путин назначил помощником Медведева генерала ФСО

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении помощника Заместителя Председателя Совета Безопасности РФ. Этот пост занял Михаил Михеев.

Должность зампреда Совбеза ООН сейчас занимает Дмитрий Медведев.

По данным СМИ, Михеев имеет звание генерала Федеральной службы охраны. В 2019 году его называли «начальником охраны Дмитрия Медведева». Также появлялась информация, что Михеев занимал должность заместителя начальника службы безопасности президента.

#Владимир Путин #Дмитрий Медведев
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