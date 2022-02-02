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Официальная хроника
2 февраля 2022  21:59

Путин назначил Поклонскую замруководителя Россотрудничества

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Наталья Поклонская заняла пост заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. 

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в документе, размещенном на портале правовой информации. 

Глава государства подписал еще один указ, которым освободил Поклонскую от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла России в Кабо-Верде. Документы вступают в силу с сегодняшнего дня. 

#Владимир Путин #наталья поклонская #россотрудничество
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