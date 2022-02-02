Путин назначил Поклонскую замруководителя Россотрудничества

Наталья Поклонская заняла пост заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Глава государства подписал еще один указ, которым освободил Поклонскую от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла России в Кабо-Верде. Документы вступают в силу с сегодняшнего дня.